Si è fatta attendere solo qualche giorno la replica di Giovanni Di Stefano, sindaco di Fresagrandinaria, ad Agostino Chieffo, primo cittadino di Gissi. L'oggetto del contendere è l'incontro tenutosi a Fresa il 14 novembre scorso [LEGGI] alla presenza di una delegazione della Provincia di Chieti (tra cui il presidente Mario Pupillo e il vice Antonio Tamburrino) e dell'assessore regionale Silvio Paolucci per parlare di viabilità.

All'incontro erano assenti i rappresentanti di diversi comuni del Vastese tra i quali Gissi. Chieffo qualche giorno dopo ha preso carta e penna e ha scritto a Pupillo rimproverandolo di aver preso parte a un incontro di sindaci di una sola area politica senza ascoltare le istanze degli assenti.

Di Stefano – che oltre a essere sindaco è anche consigliere provinciale di maggioranza – scagiona il presidente provinciale e a zonalocale.it rivendica l'incontro: "Quello che ha scritto Chieffo non corrisponde a verità. Ho organizzato io l'incontro, quindi ho fatto io gli inviti. Il gruppo della Provincia e Silvio Paolucci sono stati invitati da me a partecipare. Il sindaco di Gissi, quindi, non se la può prendere con il presidente Pupillo. Chi organizza invita chi vuole".

Di Stefano, poi, rilancia rivelando di non essere stato invitato al recente incontro gissano con il sottosegretario Federica Chiavaroli: "D'altronde il sindaco di Gissi ha organizzato l'appuntamento con la Chiavaroli [LEGGI] e ha invitato chi ha voluto, a me no. Io ho chiamato telefonicamente tutti i sindaci per invitarli. Io da lui non ho ricevuto né una telefonata né una mail. Lui ora è libero di organizzare tutti gli incontri che desidera, chiamare chi vuole e invitare tutte le autorità che ritiene opportuno, non può prendersela con Pupillo e fare la lista della spesa".