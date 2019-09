Si trova all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, C. M., la donna di 60 anni investita stamani in via Ciccarone.

In base ai primi accertamenti eseguiti dalla polizia municipale, attorno alle 9,50 la donna stava attraversando sulle strisce pedonali nel tratto compreso tra due incroci ravvicinati: quello con via Giulio Cesare e l'altro, che si trova all'altezza della rotatoria da cui si dirama la rampa di via Mario Molino. Per cause che gli agenti stanno accertando, è sopraggiunta la Seat Alhambra che l'ha investita.

La donna era dolorante, ma cosciente quando è stata adagiata nell'ambulanza che l'ha condotta al pronto soccorso della struttura ospedaliera di via San Camillo de Lellis. Le sue condizioni fortunatamente non sono risultate gravi.