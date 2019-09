Quello che sta per concludersi è stato un anno ricco di soddisfazioni per il team Pro Life che, domenica scorsa, ha partecipato alla tradizionale festa della Uisp a Montesilvano, occasione per ritrovarsi con gli amici di tante sfide e festeggiare insieme i successi raggiunti. Il team, che svolge attività sportive amatoriali in vari ambiti (mountain bike, ciclocross, duathlon e triathlon) con una trentina di atleti affiliati, ha come punte di diamante Guido Fattore (fortissimo mountain biker) e Carlo Angelucci (tra i più forti e completi atleti pluridisciplina nazionali) che quest’anno si sono confermati (insieme alla new entry Davide Fiorindi) campioni nazionali duathlon a L’Aquila.

La squadra corse si completa per il 2017 con Nicola Marchetti, Donato D’Alessandro, Gianpietro Cinosi, Ettore De Filippis, Nicola Delle Donne, Maurizio Cellini ed il presidente Amedeo Di Meo. "E' sicuramente un anno da incorniciare - afferma il presidente Di Meo -. Le maglie tricolori conquistate nel duathlon a L’Aquila da Angelucci (vincitore assoluto), Fattore (M5) E Fiorindi (M4) sono motivo di grande orgoglio. Siamo operativi da gennaio con la vittoria nella winter cup, poi vari campionati regionali con Fattore e Fiorindi tra mtb e ciclocross ed infine la vittoria finale di categoria negli M5 da Fattore e negli M4 dal sottoscritto nel prestigioso trofeo Mtb Circuito dei Sanniti. Partivamo da una ottima base, era difficile ripetersi, siamo riusciti addirittura a superarci.

Veramente soddisfatto, posso guardare con fiducia al 2017. I nuovi arrivi si sono subito ben inseriti e sono certo che presto arriveranno soddisfazioni anche da loro, così come saremo protagonisti anche in un ambito nuovo per noi: quello podistico. Abbiamo i numeri e le persone per far bene anche in questo settore. Infine vorrei fare un ringraziamento agli sponsor Eurografic e Tesla Bike che ci supportano nelle nostre imprese. Grazie anche a tutti gli amici ed ai supporters che con il loro calore ci spronano a sempre maggiori successi".