Un giovane e una donna in ospedale, questo il bilancio dell'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio in via Grasceta. Per cause al vaglio della polizia municipale, a scontrarsi sono state due auto, una Opel Insignia e un'Alfa 156, che procedevano nella stessa direzione.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato ridotto a senso unico, per permettere i soccorsi e rilievi del caso.