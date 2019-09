"Ogni anno, il 21 novembre si celebra la Festa nazionale dell'Albero. In questo giorno si piantano nuovi alberi e si cerca di comprendere l’importanza degli alberi per la vita del mondo e degli uomini, oppure si fanno semplicemente delle passeggiate per ammirare la bellezza della natura.

Noi, bambini della scuola primaria di Guilmi, lo scorso anno, abbiamo piantato degli alberi, con i bambini delle altre scuole. Siamo andati su colle San Giovanni, nella pineta che era stata distrutta da un grandissimo incendio, per aiutare i bambini di Liscia a far rivivere il bosco [LEGGI].

Quest’anno, poiché la nostra nuova scuola, si trova in mezzo al verde, siamo usciti per “salutare” gli alberi come se fossero nostri amici! Nei giorni precedenti, a scuola avevamo svolto delle attività per la festa degli alberi. La maestra ci ha consegnato frasi, testi e poesie che ognuno di noi ha scelto e illustrato con tecniche diverse. La nostra collaboratrice ha plastificato i lavori, e ci ha sistemato un bel filo verde. In seguito, siamo usciti, per cercare un albero dove appendere i nostri lavori. Ce n’era proprio uno, già tutto spoglio, vicino alla scuola. Lo abbiamo “salutato” e ognuno ha appeso il suo disegno, anche i piccolini della Scuola dell’infanzia! Ora quell’albero non è più spoglio, ma è pieno di colori, disegni e poesie che lo rendono speciale! È l’albero più bello e colorato del mondo!".