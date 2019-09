Non si può parlare neanche di opera incompiuta perché, dopo 17 anni, del nuovo ospedale di Vasto non c'è nemmeno la prima pietra.

La lunga telenovela delle promesse pre e post elettorali iniziò nel 1999.

In questo video, Zonalocale ripercorre le tappe di una vicenda, quella della struttura che dovrebbe sorgere in contrada Pozzitello, utilizzata fino ad ora solo per fare propaganda.