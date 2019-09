Minuto 10 della sfida Sammaurese-Vastese [LEGGI]. Dopo uno scontro con un avversario Valentino Russo, portiere dei biancorossi, cade già a terra. È immobile sul terreno di gioco, ci vogliono pochi istanti per capire che ha perso i sensi. E in quegli attimi di angoscia Stefano Manzo è il primo a scattare verso il compagno, seguito dagli altri giocatori in campo, e praticare le prime manovre di emergenza mentre in campo arrivavano medico e sanitari. Fortunatamente Russo ha ripreso presto i sensi, è stato sottoposto ad esami clinici a Cesena che hanno scongiurato complicazioni e nei prossimi giorni tornerà in gruppo.

Alla ripresa degli allenamenti all’Aragona abbiamo incontrato Stefano Manzo per farci raccontare come ha vissuto quegli istanti di tensione di domenica [GUARDA] e per parlare del buon momento della Vastese, seconda in classifica insieme all'Olympia Agnonese a due punti dal Matelica.