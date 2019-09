Il 21 novembre, in occasione della Festa dell’albero, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Liscia (Istituto Omnicomprensivo di Gissi), si sono recati a piedi a colle San Giovanni per ricordare e non dimenticare l’incendio del 17 settembre 2015 [LEGGI] e soprattutto per festeggiare il primo compleanno dei loro alberelli messi a dimora lo scorso anno [LEGGI].

Alla presenza dei genitori e dei nonni hanno recitato poesie e filastrocche, intonato canti e letto storie relativi al rispetto e alla salvaguardia del loro bosco. Hanno riflettuto molto sul valore dell’albero, quale essere vivente completo: fondamentale per le manifestazioni metereologiche, necessario per migliorare il clima, indispensabile per la produzione di materiali utili alle altre specie e soprattutto essenziale per mantenere la biodiversità dell’ecosistema.

In questo giorno particolare hanno voluto porre l’attenzione su come, piccoli gesti d’amore verso l’ambiente, possono contribuire a migliorare l’equilibrio ambientale. È stata un’occasione per coinvolgere tutti i presenti e diffondere in loro una coscienza ecologica. Solo conoscendo meglio l’ambiente e tutti i suoi benefici si costruirà nella coscienza di ciascuno un maggiore senso di appartenenza.

A conclusione della festa, tutti insieme, hanno spento la candelina sulla torta augurando ai loro alberelli “lunga vita”.