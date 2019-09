Trent’anni di lavoro. Prima nella Siv, poi in Pilkington e Nsg. Hanno visto l'azienda cambiare nome e proprietà. I lavoratori entrati in azienda nel 1986 si sono ritrovati sabato per festeggiare tre decenni trascorsi insieme tra le linee produttive della multinazionale del vetro che ha sede a San Salvo.

Una conviviale conclusasi con l’immancabile torta celebrativa del loro trentennio lavorativo e un pensiero rivolto ai due colleghi e amici che non ci sono più: Giuliano Mancini ed Ennio Costantini.

Sei lustri di attività lavorativa per Giovanni Antenucci, Luciano Antenucci, Giulio Basile, Rocco Berardi, Tommaso Cipriani, Aurelio Colangelo, Umberto Maurizio Coppola, Vincenzo Costanzo, Domenico De Luca, Francesco Gabriele Del Ciancio Catalano, Mauro Del Piano, Nicola Del Re, Gianluigi Delli Quadri, Nicola Di Blasio, Nicolas Di Cesare, Nicola Di Foglio, Matteo Di Francesco, Antonio Di Michele, Nicolino Di Santo, Francesco Di Tullio, Antonio Di Tullio, Luciano D’Ippolito, Nicola D’Ortona, Modesto Fabrizio, Carmine Gileno, Roberto Giuliani, Nicola Irmini, Francesco Irmini, Ulisse La Guardia, Michel Mancini, Vito Marraffini, Roberto Milantoni, Francesco Saverio Naglieri, Vincenza Papa, Bruno Pascucci, Silvio Passucci, Leonardo Patella, Nicola Pepe, Sergio Profeta, Michele Richetta, Michele Sconosciuto, Maurizio Serra, Eugenio Sirolli, Luigi Spadaccino, Nicola Stanisci, Nicola Stivaletta, Donato Trizio, Franco Troiano, Gabriele Trovarelli e Claudio Ubaldo.