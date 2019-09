Esordio assoluto per una formazione del Team Volley 3.0, neonata compagine vastese, in un campionato federale. A scendere in campo sono state le ragazze dell'under 14 che hanno battuto le pari età del Volley Ball Lanciano per 2-1 (23-25/25-16/25-17). Iniza quindi con il piede giusto l'esperienza della società del presidente Paolo Franchella che cercherà di ripercorrere il cammino tracciato da Maria Luisa Checchia, Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis.

Le giovani vastesi guidate in panchina da Laura Delli Quadri e Gianluca Desiati hanno iniziato la partita con qualche errore di troppo,sopratutto in battuta, perdendo al fotofinish il primo set. Poi, però, ben indirizzate dai due tecnici, hanno messo in difficoltà la squadra frentana riuscendo a vincere la partita con parziali netti. Domenica prossima ci sarà l'esordio casalingo nella palestra San Paolo, alle 10.30, contro la Pallavolo San Salvo.

Proseguono intanto con grande successo i corsi di avviamento alla pallavolo che hanno raggiunto gli 85 iscritti e la possibilità di unirsi al gruppo dal martedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, presso la palestra dei Salesiani.

La formazione under 14: Martina Rizzi, Iris Capitaneo, Marta Battista, Ilaria De Felice, Francesca Pollutri, Marilù Di Cicco, Delia Spatocco, Cecilia Russo, Greta Di Croce, Giulia Lisella.