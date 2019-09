Domenica 27 novembre si terrà a San Salvo la tombolata di beneficenza dell'associazione Vita e Solidarietà onlus organizzata per finanziare il progetto "Dove cresce una pianta non cresce la fame". Il progetto, partito l'anno scorso, prevede (in un territorio della cittadina di Mankana in Congo) la realizzazione di diverse piantagioni di manioca, arachidi, patate dolci e melanzane.

L'iniziativa solidale si terrà a partire dalle 17 nella pizzeria "Tutto Gusto" in via dei Tigli. Durante l'evento saranno inoltre proiettate le slide sull'avanzamento dello stesso progetto e di quelli già terminati o ancora in corso nello Sri Lanka, altra nazione nella quale l'associazione è impegnata.