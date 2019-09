Si terrà domenica 27 novembre a partire dalle 16 presso l'hotel Perrozzi di Vasto Marina il torneo di burraco organizzato dal Lions Club New Century per raccogliere fondi per la campagna di prevenzione del morbillo.

La quota di partecipazione, comprensiva di un ricco buffet, è di 10 euro. Per info e prenotazioni: 392.9216509 - 339.7324230.