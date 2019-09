Si chiude con una sconfitta per 3-0 la sfida del campionato di serie C tra la BCC San Gabriele e la capolista Antoniana Pescara. Alle vastesi non è riuscita la rimonta che, nelle ultime due giornate di campionato, aveva permesso di conquistare un punto in classifica per la sconfitta al tie break. L'Antoniana è riuscita a mettere la partita sui giusti binari già nel primo set, chiuso 25-12. Nel secondo parziale le ragazze allenate da Giuseppe Del Fra hanno provato ad opporre resistenza, riuscendo a giocarsela fino a tre quarti di set anche se poi le pescaresi hanno dato lo strappo finale per chiudere 25-18. Russo e compagne hanno provato a rientrare in partita giocando un buon terzo set e riuscendo a condurre per larghi tratti salvo poi cedere alle avversarie 25-23.

"Sono parzialmente soddisfatto della prestazione delle mie ragazze - ha commentato Del Fra -. Sotto di due set , hanno provato a rimontare, purtroppo questa volta le avversarie non ce lo hanno permesso, grazie ad una ottima correlazione muro-difesa e ad una fisicità importante. Non perdiamoci d'animo e continuiamo a lavorare in palestra con la giusta determinazione, i risultati arriveranno".