E' il quarto raid nel giro di poche settimane. I ladri hanno preso di mira la chiesa della Santissima Trinità, il piccolo tempio incastonato tra le case del centro storico di Vasto.

La scorsa settimana, per la quarta volta, mani ignote hanno forzato la cassetta delle offerte, rompendo il lucchetto per arraffare i soldi che erano stati lasciati dai fedeli che frequentano la chiesetta di via Laccetti.

Un magro bottino da pochi euro, come i precedenti, che pure avevano fruttato ai ladri una manciata di spiccioli.

Non sono nuovi i furti all'interno delle chiese di Vasto. Negli anni scorsi, oltre al denaro delle offerte, nel mirino erano finite anche le sacre reliquie.