Comicia a delinearsi l'andamento del torneo dei Leoni del tennis, la manifestazione sportiva che coinvolge ben sei circoli tennis del territorio da settembre a febbraio. Quest'anno, quasi 100 gli atleti che si stanno sfidando nelle 50 partite a settimana che gli organizzatori - Cristian Di Nardo, Carlo Boschetti e Marco Daniele - hanno programmato per l'edizione 2016. Sei i gironi dedicati agli atleti di sesso maschile, uno per le donne.

Nel girone Wimbledon, in evidenza Alessandro Falcucci, Andrea D'Alessandro, Domenico Dario e Gianni D'Isernia, mentre nel girone Rolland Garros guida la classifica a punteggio pieno Cristian Di Nardo; seguono i giovanissimi Marco Marinaro e Daniele Torino. Nel girone Australian Open, primeggiano Nicola Desiderio, Vito Taraborelli e Daniele D'Ottavio, mentre nel girone Montecarlo in evidenza il duo formato da Pierluigi Barone e Luca Forcione. Per gli Internazionali d'Italia, nelle prime posizioni Claudio Mancini e Nicola Travaglini, mentre per gli Us Open, in vantaggio Francesco Ciancaglini, Marco Daniele e Ugo Cipollone. Per quanto riguarda le donne, guidano la classifica Francesca Nolani, Manuela Antenucci e Belarbi.

Gli atleti hanno fino a febbraio, quindi, per tentare di vincere una manifestazione che prevede ricchi premi, a partire da un biglietto nel settore centrale per gli Internazionali di tennis a Roma. Circa 400 le partite giocate fino ad oggi da giocatori dai 12 ai 72 anni, per un totale di quasi 100 atleti: "Siamo molto soddisfatti - ha sottolineato Cristian Di Nardo - per il riscontro in termini di partecipazione che il torneo continua ad avere. A noi interessa il tennis giocato, non entriamo nelle dinamiche dei singoli circoli, ma cerchiamo di coinvolgere tutto il territorio per una manifestazione che naturalmente crea opportunità per tutti. Basti pensare che sviluppiamo circa 50 partite settimanali, distribuite in tutti i circoli coinvolti".