"Nella mattinata di oggi, i carabinieri della Stazione di Vasto hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila, Nicolino D’Innocenzo, 54enne del luogo, già gravato da altri pregiudizi penali". Lo annunciano gli uffici del Comando provinciale, spiegando: "L’arrestato, che deve espiare la pena 1 anno, 8 mesi e 19 giorni di reclusione per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè furti commessi tra Vasto e San Salvo nell’anno 2007, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa circondariale di Vasto a disposizione dall’autorità giudiziaria".