Nuova larga vittoria per l'Audax Palmoli sulla strada per il big match con il Castelnuovo. Ieri le palmolesi hanno surclassato per 4 a 0 le avversarie della Stella Nascente Trivento. Primo tempo sofferto che si conclude sul risultato di 1 a 0 con il gol di Angelica Di Ninni su assist di Ricci.

Nella seconda frazione di gioco le padroni di casa aumentano l'intensità del gioco e prendono il largo prima con Morena Bolognese che insacca a porta vuota su assist di Di Ninni e poi con la bomber che si vede il favore restituito per la terza e la quarta marcatura.

Dopo il terzo turno, l'Audax è nel gruppetto secondo in classifica; la capolista è il Women Soccer Castelnuovo dell'allenatore vastese Mucci. Domenica prossima le palmolesi affronteranno nella sfida che non fa classifica il Calcio Femminile Chieti, poi il 4 dicembre la sfida di alta quota con l'attuale formazione prima in classifica.

IL 3° TURNO

Aeternum - Femminile Real Bellante 0 - 4

Alba Montaurei - Intrepida Ortona rinv.

Audax Palmoli - Stella Nascentetrivento 4 - 0

Pizzoli - Aquilana 1 - 0

Ripalimosani - Women Soccer Castelnuovo 0 - 2

Riposa Calcio Femminile Chieti

LA CLASSIFICA

Women Soccer Castelnuovo 9

Real Bellante 6

Aquilana 6

Audax Palmoli 6

Intrepida Ortona 3*

Pizzoli 3

Stella Nascentetrivento 3

Aeternum 0

Ripalimosani 0

Alba Montaurei 0*

Calcio Femminile Chieti 0

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Aquilana - Ripalimosani

Calcio Femminile Chieti - Audax Palmoli

Intrepida Ortona - Aeternum

Real Bellante - Pizzoli

Stella Nascentetrivento - Alba Montaurei

Riposa Women Soccer Castelnuovo