Venerdì 18 novembre 2016 l’assemblea dei soci del Rotary Club di Vasto, convocata dal presidente in carica, il generale Gianfranco Rastelli, ha eletto il nuovo presidente per l’anno rotariano 2018-2019 nella persona del dottor Adri Cesaroni.

Ricco il suo curriculum. Commercialista e revisore legale, Adri Cesaroni, nato nella Repubblica di San Marino nel 1958 ma milanese e poi abruzzese d'adozione, dirige da vent'anni lo Studio Cesaroni a San Salvo, un'organizzazione di 13 persone con una customer base di oltre 200 imprese, specializzata nella consulenza fiscale, giuridica, economica, del lavoro e nell'assistenza strategica alle start up. Esperto nella revisione societaria, è stato sindaco di enti pubblici come l'Ater e di numerosi enti privati, consigliere nazionale dell'Anrev (Associazione Nazionale Revisori Contabili) e componente della Commissione normativa della stessa associazione. È Presidente provinciale della piccola e media industria.

Durante la stessa assemblea sono stati eletti anche i quattro consiglieri del nuovo direttivo: Antonio Finarelli, Gianmarco Acquarola, Fabiano Bucci e Livio Antenucci.

Il generale Rastelli, a nome di tutti i soci, ha augurato buon lavoro al neo presidente e ai consiglieri per preparare un incisivo e fecondo programma da attuare sul territorio.

Luigi Medea

Adetto stampa