Bicchiere mezzo pieno per San Salvo e Cupello che nel derby odierno non si sono fatte male; 1 a 1 il risultato con un punto a testa che non fa male ai fini della classifica finale. Cupellesi che cercano di dimenticare le assenze pesanti di Avantaggiato e Tarquini e vanno in vantaggio spezzando un tempo, il primo, di marca sansalvese con diverse buone occasioni per i locali. È Selvallegra a insaccare portando in vantaggio la formazione rossoblù a 10 minuti dall'intervallo.

Nonostante la pressione biancazzurra, gli ospiti tengono botta e la partita sembra avviarsi sui binari del pareggio. All'86st ci pensa Quaranta con un eurogol a siglare la rete del pari finale con un tiro al volo dalla distanza.

In classifica comanda il Francavilla che vola a +8 sui sansalvesi che sono saldi al quarto posto grazie alla sconfitta del Paterno sul campo del Sambuceto. La formazione di mister Longo non si allontana eccessivamente da Alba Adriatica e Martinsicuro, reduci da pareggi a reti bianche. Domenica prossima il Cupello riceverà la Virtus Teramo in lotta per la salvezza e il San Salvo andrà in trasferta a Pratola Peligna contro i Nerostellati.

LA 13ª GIORNATA

Capistrello - Montorio 0-2

Martinsicuro - Nerostellati 0-0

Miglianico - Amiternina 3-0

Morro D'Oro - Acquaesapone 1-1

Paterno - Sambuceto 1-2

RC Angolana - Penne 1-0

River Chieti - Francavilla 0-2

San Salvo - Cupello 1-1

Virtus Teramo - Alba Adriatica 0-0

LA CLASSIFICA

Francavilla 31

Martinsicuro 27

Alba Adriatica 27

San Salvo 23

Paterno 22

Acqua e Sapone 22

Nerostellati 22

Capistrello 19

RC Angolana 19

Cupello 18

Sambuceto 17

Montorio 13

Virtus Teramo 12

River Chieti 12

Miglianico 12

Amiternina 9

Penne 7

Morro D'Oro 7

IL PROSSIMO TURNO

Alba Adriatica - Miglianico

Amiternina - Capistrello

Cupello - Virtus Teramo

Francavilla - Paterno

Montorio - RC Angolana

Nerostellati - San Salvo

Penne - Morro D'Oro

Sambuceto - Martinsicuro

Acquaesapone - River Chieti