Nuovo appuntamento a San Salvo per discutere delle ragioni del "Sì" e del "No" al prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre. Presso l'Herzog Book Bar di via Grasceta ne discuteranno Claudio Riccio (Sel-Si) e Raimondo Pascale (promotore dei comitati per il "Sì").

L'incontro – che avrà inizio alle 18.30 – sarà moderato dal giornalista Emanuele Di Nardo.