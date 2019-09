Il campionato di Terza categoria perde una capolista al 7° turno. Lentella, Sansalvese e Aurora Furci confermano il primo posto, mentre cade il Torrebruna.

I lentellesi di mister De Ninis non hanno problemi contro il Vasto United e rifilano ai biancorossi 4 gol con Aurelio Checchia, Basso Colonna, Claudio Marcucci e Giuseppe Tracchia. Con le reti di oggi i gialloverdi possono vantare il miglior attacco con 22 gol fatti.

La Sansalvese risponde invece sul sintetico di via Stingi battendo nel big match di giornata la New Robur di Castiglione; ai biancoblù di mister De Luca basta la rete su rigore di Davide Di Ninni. La New Robur si allontana così dalla zona play off, ma deve ancora recuperare una partita contro il Guilmi. L'Aurora Furci batte proprio il fanalino di coda per 2 a 0 e segue le altre due capoliste. Ci pensano il solito Adrian Micle e Domenico Lapenna autore di un eurogol.

Si candida al ruolo di ammazza capoliste la Virtus Tufillo che dopo aver battuto la Sansalvese vince anche contro il Torrebruna fuori casa. Finisce 3 a 1 con i gol di Pavone, Preta e D'ugo per gli ospiti e Domenico D'Acciaro per i granata. Prima del fischio finale i giocatori torresi hanno esposto uno striscione in memoria di Nicolino Nicodemo, conosciuto da tutti come "Sergente", ex gloria della squadra locale scomparsa di recente [LEGGI].

Resta in orbita play off anche il Real San Giacomo che batte 2 a 0 in casa l'Atletico Vasto con i gol di Di Fonzo e D'Ascenzo. La Dinamo Roccaspinalveti espugna Pollutri con le reti di Cristian Grimaldi, Mohammed e Jacopo Bruno; di D'Ercole e Pallotta le reti casalinghe. Per la formazione di Roccaspinalveti espulso il portiere Passucci per proteste dopo una rete dei locali. Nonostante la vittoria, la Dinamo recrimina per alcune decisioni arbitrali precisando di avere ottimi rapporti con la formazione di Pollutri.

Chiude il turno l'anticipo di ieri che ha fatto registrare la sestina della giornata: è quella del Montalfano ai danni del Casalanguida. Giuseppe Frasca (doppietta), Giuseppe D'adamo, Colombaro e Daniel Scardigno (doppietta) per i cupellesi e Damiano Menna e Antonio Del Vecchio per gli ospiti fissano il 6 a 2 finale.

LA 7ª GIORNATA

Aurora Furci - Guilmi 2-0

Lentella - Vasto United 4-0

Montalfano - Casalanguida 6-2 (ieri)

Pollutri - Dinamo Roccaspinalveti 2-3

Real San Giacomo - Atletico Vasto 2-0

Sansalvese - New Robur 1-0

Torrebruna - Virtus Tufillo 1-3

LA CLASSIFICA

Lentella 15



Sansalvese 15

Aurora Furci 15

Real San Giacomo 14

Virtus Tufillo 14



Torrebruna 12

Montalfano 12

Dinamo Roccaspinalveti 9

Vasto United 8

New Robur 8

Casalanguida 6

Atletico Vasto 3

Pollutri 2

Guilmi 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Pollutri

Casalanguida - Real San Giacomo

Dinamo Roccaspinalveti - Lentella

Guilmi - Sansalvese

New Robur - Torrebruna

Vasto United - Aurora Furci

Virtus Tufillo - Montalfano