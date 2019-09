Incredibile Vastese juniores. Al novantesimo sotto di due gol, cinque minuti più tardi in festa per un pareggio tanto clamoroso quanto insperato contro la capolista e corazzata L’Aquila. Un finale pazzesco nella nona giornata del girone L, i biancorossi sul sintetico di casa dopo essere sotto di due gol subiti nel primo tempo nella ripresa con l’aiuto della doppia espulsione ai danni degli aquilani in pieno recupero con le reti di Napolitano e Del Casale(decisivo il suo ingresso in campo a dieci minuti dal novantesimo).

Per oltre un’ora di gioco i rossoblu hanno dimostrato di meritare la prima piazza del girone sbloccando il match con l’incornata di Cotturone e trovando il raddoppio con Lauro bravo a sfruttare una leggerezza difensiva. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a chiuderla definitivamente ma la doppia espulsione di Sbarzella e Fermo per somma di ammonizioni ha cambiato i loro piani. La Vastese è riuscita ad approfittarne nel recupero, quando tutti già assaporavano il gusto amaro della sconfitta, prima ci ha pensato Napolitano ad accorciare sfruttando l’assist di Del Casale, poi quest’ultimo ha completato l’opera all’ultimo secondo. Un punto prezioso per i biancorossi saliti a quota 13 restando in 6° posizione, tra sette giorni altro derby, si va a San Nicolò per sfidare la terza forza del campionato.

VASTESE – L’AQUILA: 2 – 2

RETI: 15’pt Cotturone(A), 40’ pt Lauro(A), 46’st Napolitano(V), 50’st Del Casale(V)

VASTESE: Stivaletta, D’Amario(35′ Del Casale), Tallarino, Pace, Iarocci, Maccione, De Vivo, Abbonizio, Alberico(30’st Natarelli), Napolitano, Benvenga(5’st Falcitelli). A disposizione: Scutti, Camarchio, Fontana, Napoletano, Irace, D’Adamo. All. Cesario

L’AQUILA: Cortina, Cotturone, Rovo, Sbarzella, Carice, Pezzella, Lauro, Fermo, Gaglio(35’st Ianni), Ruggini, Dosa(16’st Fetta). A disposizione: Riccio, Casillo. All. Greco

ARBITRO: Gilberto Gregoris di Pescara (Caruso di Lanciano e Falcone di Vasto)

NOTE: Ammonito: Napolitano(V); Espulsi: 10’st Sbarzella(A), 20’st Fermo(A) entrambi per doppia ammonizione; Recupero: 0’ e 5’.

Ufficio Stampa Vastese Calcio