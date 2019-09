PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Si interrompe a Tollo la serie di risultati utili dello Sporting San Salvo. I biancoblù nettamente rimaneggiati (in soli 12 uomini) vengono sconfitti di misura con un gol in contropiede. La formazione di mister Marcello così resta al secondo posto ma viene agganciata da Guastameroli e Marcianese, quest'ultima sembra aver decisamente invertito la rotta. I lancianesi infatti superano 2 a 1 il Tre Ville (doppietta di capitan Rullo su rigore) e si candidano tra le pretendenti alla vittoria finale.

D'Adamo e Pegna non bastano al Real Porta Palazzo per superare in casa il Real Montazzoli. La partita termina 3 a 2 con forti contestazioni dei gialloneri nei confronti della direzione di gara. Espulso mister Budano che ha anche rimediato un serio infortunio a un ginocchio. I vastesi restano ancora a secco di vittorie al terzultimo posto. Il Real Montazzoli invece si affaccia in zonal play off.

Lo Scerni espugna Fresagrandinaria con un gol di Farina. Ancora buio pesto per i biancorossi che nel finale di partita sfiorano il pareggio con Delle Donne solo a tu per tu con il portiere. La formazione di mister Stella continua a occupare l'ultimo posto con 3 punti. Per lo Scerni 3 punti importanti per iniziare la rincorsa ai play off.

Pesante tonfo del Trigno Celenza a Piazzano: 6 a 0 per i padroni di casa e zona tranquilla della classifica che si allontana. Il bilancio delle vastesi è meno pesante con la vittoria del Roccaspinalveti per 2 a 0 sul San Vito.

LA 10ª GIORNATA

Fresa - Scerni 0-1

Guastameroli - Paglieta 0-0

Piazzano - Trigno Celenza 6-0

Real Porta Palazzo - Real Montazzoli 2-3

Roccaspinalveti - S. Vito 2-0

Tollese - Sporting San Salvo 1-0

Tre Ville - Marcianese 1-2

Riposa Ortona Calcio

LA CLASSIFICA

Ortona 20



Sporting San Salvo 18

Marcianese 18

Guastameroli 18

Real Montazzoli 17



Tollese 17

Piazzano 16

Scerni 14

Paglieta 13

S. Vito 12

Roccaspinalveti 9

Trigno Celenza 8

Real Porta Palazzo 4

Tre Ville 4



Fresa 3

IL PROSSIMO TURNO

Marcianese - Piazzano

Ortona - Guastameroli

Paglieta - Roccaspinalveti

Real Montazzoli - Fresa

S. Vito - Real Porta Palazzo

Scerni - Tre Ville

Trigno Celenza - Tollese

Riposa Sporting San Salvo

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

La 9ª giornata fa registrare il sorpasso dell'Atletico Cupello sull'Odorisiana. I cupellesi di mister Carbonelli ora sono secondi in classifica dietro il Mario Tano. Gara sentita da entrambe le formazioni con un buon seguito di pubblico e tifosi biancoverdi presenti con tanto di coreografia. La partita nel primo tempo di gioco non fa registrare grosse emozioni. Incontro molto fisico e gioco che viene interrotto numerose volte dall'arbitro che probabilmente non si aspettava una partita così tesa non riuscendo a gestirla alla perfezione. Nella seconda frazione di gioco l'Odorisiana mette il piede sull'acceleratore e aumenta la pressione. Mainardi compie due miracoli a breve distanza l'uno dall'altro, prima su tiro di Vitelli, poi sul successivo cross dal lato. Sembra il preludio al vantaggio ospite, ma è la formazione di mister Carbonelli a rompere gli equilibri.

Al 26'st c'è un violento scontro tra due difensori dell'Odorisiana a centrocampo, il pallone all'apparenza innocuo arriva a Giuseppe Luciano che si invola e non lascia scampo firmando il gol decisivo. Gli ospiti si riversano in attacco, ma senza successo. A pochi minuti dal fischio finale viene espulso il capitano ospite (doppia ammonizione). L'arbitro esce tra le proteste.

I tre punti vanno alla squadra che forse oggi ha creato meno, ma che ha spiccato in cinismo sapendo poi difendere il bottino.

Subito dietro alla zona play off c'è lo Sporting Vasto che oggi ha pareggiato fuori casa 1 a 1. In gol D'Amelio per i vastesi. La formazione di casa pareggia su rigore contestato. Così come sono contestate dalla dirigenza dello Sporting l'intera partita e le gare fino a qui disputate: sotto accusa gol non validati, rigori contro ed espulsioni eccessive nei confronti dei propri giocatori.

A un punto dallo Sporting sale il San Buono che ritrova la strada della vittoria contro il Real Casale tra le mura amiche. Due doppiette regalano i tre punti ai giallorossi: sono quelle di Piccirilli e Suriano. La formazione di Casalbordino, ora a sole 3 lunghezze dall'ultimo posto, accorcia con Scardapane; risultato finale 4 a 1. Il Gissi si aggiudica la sfida contro il Carunchio 2010 in una gara ricca di gol. Finisce 5 a 3: per i carunchiesi doppietta di Mirko Palazzo e una rete di Alberto Caracciolo. I rossoblù di Carunchio occupano ora il penultimo posto con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda.

Va molto meglio all'altra carunchiese, il Mario Turdò che supera 4 a 2 il Quadri in trasferta. Giovanni Turdò, Luca Barisano (doppietta) e Buba Baldeh fanno allontanare la formazione dalla zona calda delle retrovie.

Infine, altra pesante sconfitta interna per il Real Carpineto Sinello: il Palesa s'impone per 3 a 1. L'unico gol di casa della formazione ultima in classifica lo firma Mauro D'Ottavio.

LA 9ª GIORNATA

Mario Tano - Sporting Altino 1-0

Atletico Cupello - Odorisiana 1-0

Carunchio 2010 - Gissi 3-5

Di Santo Dionisio - Villa S. Maria 3-4

Quadri - Mario Turdò 2-4

Real Carpineto Sinello - Palena 1-3

San Buono - Real Casale 4-1

Tornareccio - Sporting Vasto 1-1

LA CLASSIFICA

Mario Tano 27



Atletico Cupello 22

Odorisiana 20

Palena 14

Tornareccio 14



Sporting Vasto 13

San Buono 12

Gissi 12

Di Santo Dionisio 11

Sporting Altino 11

Mario Turdò 10

Villa S. Maria 9

Real Casale 6

Quadri 5

Carunchio 2010 4



Real Carpineto Sinello 3

IL PROSSIMO TURNO

Gissi - Di Santo Dionisio

Mario Turdò - Real Carpineto Sinello

Odorisiana - Mario Tano

Palena - Carunchio 2010

Real Casale - Atletico Cupello

Sporting Altino - Tornareccio

Sporting Vasto - Quadri

Villa S. Maria - San Buono