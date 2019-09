Due esaltanti giornate di supermotard quelle andate in scena all'edizione 2016 dell'EICMA (Esposizione internazionale del ciclo e motociclo) di Milano. Nell'area MotoLive della 74ª edizione della maniifestazione internazionale dedicata alle due ruote sono andate in scena entusiasmanti sfide di supermotard. Su un tracciato bagnato e non privo di difficoltà i piloti hanno dato spettacolo nel segno dell'abilità e della velocità. Molti i nomi eccellenti che hanno gareggiato nelle categorie S1-S2. Nelle batterie di qualifica della Supermoto si sono subito messi in luce Elia Sammartin e Marc Schmidt, vincitori rispettivamente della prima e della seconda batteria.

In pista c'era anche il campione italiano open Supermoto Daniele Di Cicco che, dopo i successi di un 2016 entusiamante, guarda già alla prossima stagione motoristica. Il pilota di Monteodorisio ha dato spettacolo nella competizione internazionale, chiudendo nella top ten. Nella seconda giornata si è cimentato nella categoria S2 che lo vedrà protagonista nella prossima stagione con il team Valdemi Moto. Qualche problema nella seconda giornata a causa della scivolosità del tracciato ma buoni segnali per l'anno che verrà. "Sono contento di questo appuntamento. E' stata l'occasione per confrontarsi con tanti piloti internazionali in un contesto entusiasmante come quello dell'Eicma". Di Cicco non si fermerà neanche nella stagione invernale, continuando ad allenarsi sui tracciati abruzzesi facendo da chioccia ai giovanissimi piloti di supermotard che si impegnano duramente per seguirne le orme.

A Milano c'era anche lo staff del team Valdemi Moto di Genova che, come confermato dal team manager Carlo Valdemi, sta già programmando i test con la nuova Honda Cfr 450 con cui gareggerà Daniele Di Cicco, supportato dal meccanico Davide Campioni, nel campionato italiano Supermoto.