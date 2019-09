Partecipare ad una competizione mondiale è un'esperienza straordinaria a tutte le età. Lo sa bene Miriam Di Iorio, 50enne velocista vastese, che è da poco rientrata in Italia dopo l'esperienza a Perth, in Australia, ai Mondiali master di atletica leggera. Sulla pista australiana Miriam Di Iorio ha disputato tre finali: nei 100 e 200 metri solo un infortunio che l'ha costretta a fare i conti con il dolore le ha impedito di conquistare una medaglia. Nella staffetta, quando ormai la squadra italiana viaggiava spedita verso l'oro, la caduta del testimone nell'ultimo cambio ha spezzato i sogni di gloria.

Per lei resteranno comunque giorni straordinari, fatti di esperienze significative dal punto di vista sportivo ed umano, rese possibili anche grazie al sostegno degli sponsor che l'hanno supportata in questa avventura. Dopo averla seguito nei suoi giorni australiani l'abbiamo incontrata a Vasto per fare con lei un bilancio della sua esperienza 'mondiale' [GUARDA IL VIDEO].