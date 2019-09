Alla Vastese basta il gol di Cosimo Cosenza per vincere la partita in casa della Sammaurese. Dopo un primo tempo avaro di emozioni e con l’apprensione per l’infortunio di Valentino Russo, nel secondo temo i biancorossi sfruttano un calcio da fermo per andare in gol. I tre punti, con la contemporanea vittoria dell’Agnonese con il Matelica (che però deve recuperare ancora una partita) e il pareggio del San Nicolò permettono alla Vastese di tornare in vetta alla classifica insieme alla squadra molisana.

La partita. Prima da titolare per Galizia e Marinelli che, nell’attacco biancorosso, prendono il posto di Fiore e Prisco. Parte meglio la squadra di casa che, al 2’, tenta di andare in vantaggio con Scarponi. Al 10’ istanti di paura quando il portiere della Vastese, Valentino Russo, finisce a terra dopo lo scontro con un avversario. L’estremo difensore biancorosso resta per qualche attimo immobile, subito si precipitano vicino a lui gli altri giocatori, che iniziano le manovre di emergenza, e i sanitari. Dopo quattro lunghi minuti Russo viene portato via in barella (e trasportato all’ospedale di Cesena per accertamenti che non hanno evidenziato particolari problemi permettendo al giocatore di far rientro a Vasto in serata) e mister Colavitto si trova costretto ad effettuare un doppio cambio. Tra i pali va Marconato e Colitto (under come Russo) entra al posto di Galizia. Non sono molte le emozioni del primo tempo, da annotare solo la conclusione al 39’ di Peluso parata a terra da Marconato.

Si torna in campo e i padroni di casa si propongono con costanza in avanti trovando sempre Allocca e compagni ben attenti. E, alla prima vera occasione pericolosa, passa la Vastese. La punizione calciata dalla destra da Felici trova la deviazione di testa di Cosenza che mette alle spalle di Gori per il vantaggio biancorosso. La Sammaurese si scopre per andare alla ricerca del pareggio e lascia spazio alle ripartenze della squadra di Colavitto. Al 32’ Felici, lanciato da Marinelli, viene anticipato di poco dal portiere avversario. Un minuto dopo c’è una doppia azione pericolosa dei giallorossi. Prima è Marconato che sventa un tiro-cross dalla destra, poi Errico calcia fuori da buona posizione. Al 40’ i padroni di casa hanno ancora una buona opportunità con un calcio di punizione battuto dalla linea di fondo ma Marconato para sicuro il colpo di testa di un attaccante giallorosso. Nei minuti finali la squadra romagnola tenta il tutto per tutto ma i biancorossi riescono ancora ad arginare e al triplice fischio finale Allocca e compagni possono esultare per la vittoria.

Sammaurese – Vastese 0-1

(16’st Cosenza)

Sammaurese: Gori, Pesaresi, Tartabini, Rosini, Santoni (34’st , Giulianelli), Lombardi, Errico, Scarponi, Sartori (22’st Pieri), Ninte (47’ st Incoronato), Peluso. Panchina: Hysa, Petrarca, Gaiani, Gualandi, Giannelli, Righini. Allenatore: Protti

Vastese: Russo (15’ Marconato), Manisi, Mensah, Di Pietro, Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Marinelli, Galizia (15’Colitto), Felici (40’st BArtoli). Panchina: Scutti, Tafili, Bacchiocchi, Polisena, Fiore, Prisco. Allenatore: Colavitto

Allenatore: Del Pan di Belluno (Berestean di Verona e Faccioni di Legnago)

Ammoniti: Lombardi, Tarabini, Colitto