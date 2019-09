Dodicesima giornata amara per le formazioni del Vastese impegnate nel girone B del campionato di Promozione. Il Vasto Marina, rimasto in 10 uomini dalla mezz'ora del primo tempo, viene sconfitto per 2-0 da Il Delfino Flacco Porto che risolve la partita a metà della ripresa andando in gol con Ligocki al 23' e poi, due minuti dopo, con Ferrandina su calcio di rigore. La squadra dei mister Liberatore e Barisano non riesce così a superare un periodo decisamente nero e ora si ritrova in ultima posizione con appena sei punti.

Non è andata meglio al Casalbordino che ha provato a rendere la vita difficile allo Spoltore. La squadra di mister Farina ha retto bene per tutto il primo tempo andando poi sotto al 10' della ripresa, quando ha segnato Landucci. Al 30' del secondo tempo il raddoppio dello Spoltore, secondo in classifica, con Sborgia. A tempo scaduto Di Pasquale ha accorciato le distanze su calcio di rigore.

La 12ª giornata

Casalbordino - Spoltore 1-2

Castello 2000 - Bucchianico 2-0

Chieti Torre Alex - Sulmonese Ofena 2-0

Palombaro - Castiglione Valfino 0-1

Passo Cordone - Val di Sangro 1-0

Raiano - Fossacesia 4-0

Vasto Marina - Il Delfino Flacco Porto 0-2

Villa 2015 - Silvi 2-3

Virtus Ortona - Sporting Casolana 3-1

La classifica

34 Chieti Torre Alex

30 Spoltore

23 Il Delfino Flacco Porto

19 Sulmonese Ofena

19 Villa 2015

18 Bucchianico

18 Passo Cordone

17 Fossacesia

17 Raiano

17 Silvi

12 Casalbordino

12 Castello 2000

10 Castiglione Valfino

10 Virtus Ortona

8 Palombaro

7 Sporting Casolana

6 Vasto Marina