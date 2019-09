Ancora una volta sarà la villa comunale di San Salvo il luogo privilegiato scelto dall’Amministrazione comunale come area riservata alle attività ludiche e motorie dei bambini e per ricordare a tutti che vanno rispettati i loro diritti. Domenica 20 novembre alle ore 15.00 la villa comunale si animerà con la manifestazione promossa dal Comune di San Salvo e dall’assessorato alle Politiche sociali per celebrare la “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Un intero pomeriggio da vivere all’aperto con animazione e giochi che si concluderà con una merenda per tutti i bambini. Ci sarà la partecipazione delle associazioni La Tribù dei Sorrisi, Tic e Tac, il gruppo Scout di San Salvo e Sorridere sempre che impegneranno i partecipanti con il laboratorio dei palloncini con clown, con il teatrino, giochi all’aria aperta, zucchero filato e un originale laboratorio con la Nutella realizzato dalle dottoresse Marina Luz Doninelli e Antonella Lucci che inviteranno a una sana alimentazione.

Nell’annunciare l’iniziativa il sindaco Tiziana Magnacca ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere e promuovere i diritti dei bambini con servizi e attività per una migliore integrazione sociale e familiare. L’assessore alle Politiche sociali, Maria Travaglini, invita le famiglie a portare domenica i bambini in villa per vivere assieme questa manifestazione che celebrerà i 27 anni della Convenzione dei Diritti del fanciullo e i 67 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.