"SosteniamoLe, sosteniamo il nostro corpo, controlliamolo, ascoltiamolo". È questo l'intento dell'iniziativa che si terrà domenica 20 novembre alle ore 17.00, presso il Centro Commerciale Insieme a San Salvo. Se ne parlerà con il dottor Renato Di Cerce, senologo e dirigente del reparto di Ginecologia Oncologica dell'ospedale Sacro Cuore di Campobasso. Il dottor Di Cerce ha curato centinaia di donne e in questa occasione fornirà indicazioni su come prevenire i tumori mammari, su come ascoltare i segnali che arrivano dal nostro corpo.

Interverrà anche Rebecca Di Clemente dell'associazione Lory a colori, che da un anno si sta impegnando sul territorio a supporto dei malati oncologici e con Rosita Ruggieri dell'associazione Il Sentiero del Q.I. che parlerà dell'importanza del movimento per la salute muscolare e psichica del nostro corpo. Antonella Marcozzi ideatrice dell'iniziativa, porterà la sua esperienza di donna e di commerciante, che quotidianamente si interfaccia con donne che si fanno limitare dal proprio pudore, portandole a nascondere il proprio corpo, mentre è fondamentale curarlo ed imparare a conoscerlo.

La giornalista Antonia Schiavarelli coordinerà i lavori e introdurrà, alcune brevi testimonianze di donne che hanno vissuto il male e lo hanno superato, in una cornice, quella del Centro Commerciale Insieme, che esce dagli schemi convenzionali dei "convegni" per andare incontro alle donne.