Squadra che vince non si cambia. Dopo lo strepitoso successo ottenuto da 'Vorrei ma non posso', con tanto di cinque dischi di platino, si rinnova il felice connubio tra J-Ax e Fedez e i due produttori-beatmaker Ketra e Takagi. Per Ketra, il vastese Fabio Clemente, il binomio con Takagi (Alessandro Merli) si sta rivelando assolutamente vincente. Le loro produzioni, infatti, da mesi conquistano le vette delle classifiche di gradimento e di vendite.

E 'Assenzio', uscito da un paio di giorni e in rotazione su tutte le radio e con il video che ha già superato il milione di visualizzazioni su Youtube, si candida già ad essere un altro grande successo. Nel brano con J-Ax e Fedez, che stanno terminando il disco che uscirà a gennaio 2017, ci sono anche Stash, leader dei "The Kolors" e la cantautrice Levante. I due rapper milanesi andranno in tour insieme ne 2017 e certamente proporranno ai loro fan molti dei brani la cui produzione è stata curata da Ketra e Takagi.

Per Fabio Clemente, che fa anche parte della band salentina Boomdabash, questa vincente collaborazione è una delle tappe importanti di una carriera in continua ascesa. Negli ultimi anni sta raccogliendo il frutto di tanto lavoro e sta vivendo interessanti incontri artistici che trovano poi riscontri nell'entusiasmo degli appassionati di musica e nei "numeri" ottenuti dalle sue produzioni. E, c'è da star certi, le notizie di successi non mancheranno nei prossimi mesi.