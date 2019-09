Incidente stradale questa mattina intorno alle 11 sul viadotto Histonium. Il sinistro, che ha coinvolto una Fiat Punto e una Opel Zafira, si è verificato all'altezza con l'incrocio con via Nasci.

Come spiegato dal Comando di polizia municipale diretto dal tenente Giuseppe Del Moro, "entrambi i veicoli circolavano sul viadotto Istonium con la stessa direzione di marcia, ovvero da Vasto Marina verso via C. Ricci. La Fiat Punto, giunta in via Nasci, iniziava una manovra di svolta a destra, nel contempo veniva violentemente tamponata dall’Opel Zafira. A seguito dell'impatto, la Punto balzava in avanti andando ad impattare contro altri due veicoli in sosta. Nella circostanza hanno riportato lesioni entrambi i conducenti dei mezzi e il passeggero della Fiat Punto. I feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale civile di Vasto da due autoambulanze. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro".