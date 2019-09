Arriverà domani alle 17 e stazionerà per tutta la serata davanti Palazzo d'Avalos, la carovana delle Fiat 500 degli Azzurri di Forza Italia. Nello stesso luogo sarà allestito il gazebo del Comitato del No di Forza Italia, che vedrà la presenza del presidente del Comitato, Donatella Monaco, del coordinatore azzurro Massimiliano Zocaro e di tutti gli attivisti.

"Noi del Comitato – spiega il presidente Donatella Monaco – continuiamo ad andare fra la gente a spiegare quello che questa riforma determinerà in caso di approvazione; più che riformare, si vuole svuotare di significato la Costituzione e, in maniera confusa, si vuole far credere alla gente che ci sarà un risparmio sui costi della politica, ma i costi si riducono eliminando i privilegi dei parlamentari, non eliminando il diritto di voto dei cittadini. Domani saremo a disposizione di tutti coloro che vorranno leggere, con i propri occhi, il testo della riforma e risponderemo a tutti i quesiti che i cittadini vastesi vorranno rivolgerci".