La Vastese torna in Romagna a due settimane dalla vittoriosa trasferta di Cesena confidando di poter conquistare a San Mauro Pascoli lo stesso bottino del Manuzzi. Anche perchè sette giorni fa all'Aragona è arrivato solo un pareggio nella sfida con la Jesina che, dopo i recuperi infrasettimanali, ha fatto scivolare i biancorossi al terzo posto in classifica. Ora davanti a tutti c'è il Matelica che ha ancora una sfida da recuperare. Se la Vastese vuole continuare a restare al vertice del girone F è necessario non perdere troppi punti per strada. Ma, in queste prime 11 giornate di campionato, la squadra di mister Colavitto ha dimostrato buone attitudini nelle sfide fuori casa. Al netto del rocambolesco pareggio dell'esordio a San Marino e della netta sconfitta di Pesaro, importanti affermazioni sono arrivate lontani dalle mura amiche.

L'intervista del martedì al capitano Giuseppe Allocca [GUARDA]

Contro la Sammaurese non sarà semplice fare risultato per Allocca e compagni. Di fronte troveranno la migliore difesa del campionato (insieme al San Nicolò), con solo 8 reti al passivo. Di queste, appena 3 sono state subite in casa e per tre volte la porta giallorossa è rimasta inviolata. Dall'altra parte c'è la potenza di fuoco dei vastesi che, statistiche alla mano, sono sempre andati in gol (26 in totale le reti biancorosse) nelle prime 11 giornate di campionato. Chiaramente il calcio non è una scienza esatta ma i numeri delle due formazioni possono dare fiducia alla Vastese per andare a conquistare un successo prezioso. La squadra, dopo l'allenamento di rifinitura del sabato, partirà alla volta della Romagna per poi scendere in campo domani, domenica 20 novembre, alle 14.30 nello stadio della città che diede i natali a a Giovanni Pascoli (e di cui porta il nome) nella 12ª giornata del campionato di serie D.

La 12ª giornata

Alfonsine – Casltelfidardo

Campobasso – Chieti

Jesina – San Nicolò

Olympia Agnonese – Matelica

Pineto – Civitanovese

Recanatese – Monticelli

Romagna Centro – San Marino

Sammaurese – Vastese

Vis Pesaro – Fermana

Classifica: 23 Matelica*; 22 San Nicolò; 21 Vastese, Olympia Agnonese; 20 Vis Pesaro; 19 Fermana*; 17 Sammaurese; 14 Castelfidardo, San Marino, Campobasso, Jesina; 13 Monticelli, Romagna Centro; 12 Civitanovese; 9 Pineto, Recanatese, Alfonsine; 1 Chieti. *una partita in meno