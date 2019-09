L'associazione Eco-Schools "non ha mai depositato alcuna denuncia specifica nei confronti della Cantina sociale San Panfilo di Scerni per una vicenda del 2013 relativa a una presunta discarica, ma si è limitato a segnalare alle autorità competenti una situazione di degrado ambientale nei pressi della cantina. Le autorità competenti molto probabilmente avranno agito d'ufficio facendo intervenire la magistratura". Lo afferma in un comunicato stampa Paolo Leonzio, presidente del sodalizio ambientalista.

"L'associazione Eco-Schools si limita a fare solo segnalazioni alle autorità competenti e conseguentemente avvertire la stampa di questi ritrovamenti.

Ancora, l'associazione da me presieduta - scrive Leonzio - non vuole fare il male di alcuno, ma agisce solo per il bene e la tutela dell'ambiente, senza mai additare alcuno come responsabile diretto degli eventuali scempi ambientali e soprattutto la stessa, e nel caso specifico il presidente, non ha bisogno di alcuna pubblicità mediatica.

In ultimo è giusto sottolineare che i nostri volontari non sono tecnici o esperti e non sono tenuti ad esserlo, in quanto la nostra è un'associazione senza fini di lucro; questi sono, appunto, solo volontari che, laddove vedano un possibile caso di emergenza o degrado ambientale, avvertono le autorità competenti, che decideranno in piena autonomia se procedere o meno.

Paolo Leonzio, quindi, respinge ogni accusa di essere fautore di giustizialismo mediatico e accusatore irresponsabile e si augura che per il futuro tutte le forze della società civile si uniscano per combattere ogni forma di degrado ambientale".