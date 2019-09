Con Vemit Punto Clima sedici installatori termoidraulici hanno conseguito, primi in Abruzzo, l’importante Certificazione Professionale Installatori Manutentori UNI 11554 che dal 2017 sarà lo standard per installare e manutenere gli impianti a gas. I corsi, in collaborazione con Et-eam, si sono svolti presso il laboratorio certificato creato dalla Vemit, nella sua sede di Vasto in via Luigi Cardone. Qui gli installatori partecipanti al corso hanno seguito 50 ore di lezioni e pratiche tecniche, per prepararsi al rigoroso esame tenuto da docenti dell’Istituto RINA.

Gli installatori promossi a pieni voti, che da oggi possono vantare un certificato di professionalità, sono: Simone Barone (Vasto), Giuseppe Candeloro (Loreto Aprutino), Salvatore Consiglio (Vasto), Ercole Di Matteo (Francavilla), Claudio Filippone (Cepagatti), Loris Serpellini (Chieti Scalo), Massimiliano Spinelli (Giuliano Teatino), Fabrizio Serafini (Celenza sul Trigno), Carlo Colameo (Monteodorisio), Mario Bianco (San Vito Chietino), Manfredi Boschetti (Cupello), Roberto Crognale (Lanciano), Ivano Larivera (Cupello), Pasquale Picciano (Vasto), Nicola Piccirilli (Monteodorisio), Antonio Ranieri (Paglieta).

A loro vanno i complimenti per aver affrontato un’esperienza importante, per certi versi umile e coraggiosa, mettendosi in gioco e da cui sicuramente trarranno grandi vantaggi.

Vemit ha superato la soglia dei 40 anni di attività e nel corso del tempo ha sempre avuto un ruolo da pioniere nel campo della formazione, infatti si contraddistingue nel settore identificandosi come un’azienda di “distribuzione specializzata”, in quanto si trasforma da punto vendita, a centro di supporto professionale, di competenze e servizi per ingegneri, progettisti ed installatori termoidraulici.

L’organizzazione di questa struttura è gestita da una divisione aziendale che è Vemit System Professional Area dove si sviluppano tutti i servizi per i clienti. La formazione è il pilastro, ma non solo: Vemit system si occupa anche degli incontri tecnici-commerciali con i più grandi leader del mercato, delle promozioni di prodotto e dei viaggi incentive. I grandi risultati ottenuti, rendono queste attività delle leve strategiche per l’azienda, al punto che è già stato stilato un planning definitivo per il 2017.

Ma la Vemit non si ferma qui. Il suo piano di sviluppo orientato al supporto dei clienti, porta gli investimenti aziendali ad essere impiegati verso una maggiore capillarità sul territorio: a dicembre sarete tutti invitati all’inaugurazione di un nuovo showroom di arredo bagno a Lanciano, nuova località che va ad aggiungersi alla rete vendita già presente a Vasto, Atessa, Pescara e Termoli.

