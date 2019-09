È online la nuova edizione 2016/17 di eduscopio.it, il portale della Fondazione Agnelli che permette di comparare le scuole superiori d’Italia per come preparano gli studenti agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma (in quest’ultimo caso, i dati sono disponibili solo per sette regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Sardegna).

“Nato nel 2014 e completamente gratuito, il portale - spiega Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli - offre informazioni oggettive e comparabili sulla qualità degli istituti secondari di secondo grado di tutta Italia. Un supporto utilissimo per gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola da frequentare dopo l’esame di terza media”.

Per comparare la capacità delle scuole di preparare agli studi universitari, la Fondazione Agnelli ha preso in considerazione due indicatori: media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame per tenere conto dei diversi carichi di lavoro ad essi associati; crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto.

Poiché due indicatori sono in grado di dirci non solo quanti esami hanno superato gli studenti (velocità negli studi), ma anche come li hanno superati (profitto degli studi), la Fondazione ha preso in considerazione anche un indicatore sintetico che tiene conto, al contempo, della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’indice FGA.

Ebbene, alla luce di tutto ciò, grande è la soddisfazione per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei”, che si è piazzato al primo posto della classifica riguardante gli Istituti d’Istruzione Superiore di Vasto e dintorni (indice FGA 78,26; voto medio 26,73; crediti ottenuti 83,78).

Nella classifica generale dei Licei Scientifici d’Abruzzo, il Liceo delle Scienze Applicate del “Mattei” occupa il terzo posto, subito dopo il Liceo “L. Illuminati” di Atri (Te) e il “F. Masci” di Chieti, ma va precisato che, per crediti universitari ottenuti, il Liceo vastese figura al primo posto (83,78 contro 74,57 dell’ “Illuminati” e 76,75 del “Masci”).

Nella classifica generale degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico d’Abruzzo, l’Istituto Tecnico del “Mattei” (ex Industriale) occupa, invece, il quinto posto (indice FGA 53,44; voto medio 24,44; crediti ottenuti 53,19), dopo le seguenti scuole: “L. di Savoia” di Chieti, “P. Cuppari” di Alanno (Pe), “E. Fermi” di Lanciano e “T. Acerbo” di Pescara. Per l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico del “Mattei” i crediti universitari sono tuttavia superiori a quelli del “Fermi” e dell’ “Acerbo” (53,19 contro 49,18 e 47,34).

Per il dirigente scolastico del “Mattei”, Rocco Ciafarone, si tratta di dati davvero confortanti che spingono a fare sempre meglio.

Paola Cerella