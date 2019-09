E' Daniela Di Salvo la studentessa più brava della Facoltà di Scienze turistiche dell'Università del Molise.

La ventiduenne di Vasto ha conseguito il primo premio relativo all'anno accademico 2014-2015, in cui si è laureata col massimo dei voti, 110 e lode, discutendo in lingua inglese una tesi sperimentale intitolata The Experiential Tourism. A look at the tourism of the future, di cui è stata relatrice la professoressa Filomena Galeazza.

Ogni anno l'ateneo molisano, che ha sedi a Campobasso, Isernia e Termoli, assegna riconoscimenti ai più meritevoli: a Daniela, che ha brillantemente concluso il suo percorso di studi a Termoli, sede del corso di laurea in Scienze turistiche, un premio in denaro di circa 2mila euro e, soprattutto, la soddisfazione di essere stata la più brava dello scorso anno.

"Mi fa piacere - dice Daniela a Zonalocale.it - sapere che il caso-studio della tesi, improntato sulla città di Vasto, sia stato riconosciuto meritevole dalla commisione. E' un premio che mi dà una spinta maggiore a portare avanti ed ampliare questo progetto e, chissà, un giorno vederlo realizzato. E' la conferma che i sacrifici vengono sempre ricompensati".