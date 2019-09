Si svolgerà domani a Chieti la riunione operativa convocata dall’ingegner Vittorio Di Biase, dirigente del servizio del Genio civile, per definire i lavori di ripulitura e riapertura delle sezioni di deflusso del torrente Buonanotte. L'incontro operativo fa seguito all’annuncio del finanziamento per 200mila euro concesso dal Dipartimento delle Opere Pubbliche della Regione Abruzzo per la messa in sicurezza dello stesso torrente.

"Dopo decine e decine di lettere inviate per sollecitare l’intervento – sottolinea il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – finalmente una buona notizia per la messa in sicurezza del torrente Buonanotte. Le nostre più che motivate preoccupazioni sono state recepite da chi aveva la responsabilità di intervenire e per anni non l’ha fatto e di cui abbiamo pagato le conseguenze nel marzo del 2015. Ora mi auguro che non sia un intervento isolato, ma ci sia maggiore attenzione per questo corso d’acqua".

Per il sindaco di Vasto Francesco Menna "è stata tenuta in debito conto la criticità del torrente Buonanotte con tutti i rischi connessi a una mancata manutenzione che non c’è stata per anni. Un’assunzione di responsabilità da parte della Regione Abruzzo che ha avvertito l’esigenza di ascoltare i Comuni di Vasto e di San Salvo".

All’incontro, oltre ai sindaci di Vasto e San Salvo, sono stati invitati anche il Consorzio di Bonifica Sud e la Provincia di Chieti.