Si è svolta il 7 novembre scorso l'iniziativa promossa dal Lions Club Vasto New Century, che, con il presidente Tommaso Boschetti, ha promosso un progetto gratuito di Screening pediatrico delle capacità visive, uditive, otorinolaringoiatre per aiutare le famiglie ad identificare nei bambini della scuola primaria Luigi Martella dell’Istituto comprensivo Gabriele Rossetti, possibili deficit a loro carico.

"L’intervento, previsto nel programma educativo Prevenzione pediatrica, - spiegano dal Club - si è rivolto non solo ai bambini, ma anche alle famiglie, la cui azione principale è quella di creare un percorso virtuoso di prevenzione, fornendo corrette informazioni. L'adesione al progetto è stata assolutamente libera e a discrezione dei genitori. I test e le visite di screening rappresentano una strategia preventiva fondamentale: nella possibile identificazione precoce di situazioni anomale che, pertanto, una volta riconosciute, possono essere trattate tempestivamente con la terapia più indicata senza che l’eventuale problematica evolva portando a un danno più importante. I bambini sono stati sottoposti a visita otorinolaringoiatra-oculistica grazie alla collaborazione gratuita degli specialisti, la dottoressa Sara Usciatta, la dottoressa Simona Rossetti, la dottoressa Tiziana Di Iullo e il dottor Gianni Cialone. Un sentito e doveroso ringraziamento al dirigente scolastico, professoressa Maria Pia Di Carlo, per l’attenzione e la sensibilità mostrate all’iniziativa e alle famiglie degli alunni per aver accolto con gran sollecitudine al progetto di prevenzione".