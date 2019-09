Acqua marrone dai rubinetti di via Luca della Robbia. È quanto sta accadendo da ieri pomeriggio a San Salvo. La situazione a quanto pare sarebbe stata provocata da alcuni lavori in corso.

"Oggi la situazione è migliorata – racconta a zonalocale.it uno dei residenti di via Della Robbia – ma l'acqua è ancora sporca. Ieri anche le cisterne delle autoclavi si sono riempite di acqua marrone-scuro. Oggi è più limpida, ma vorremmo sapere quando tornerà alla normalità e quando sarà possibile berla. Abbiamo avuto difficoltà anche a contattare la Sasi. Dopo diversi tentativi è intervenuta. Ci hanno spiegato che è un problema legato alle vecchie tubature: quando ci sono lavori in corso si chiude il flusso e alla riapertura la pressione porta via la ruggine. Quello che ci chiediamo è perché in questi casi non ci sia un avviso in modo da evitare di riempire le cisterne di acqua sporca?".