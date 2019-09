Un avvio di campionato non positivo e ora una rinnovata fiducia per il campionato di serie C. La BCC San Gabriele, dopo essersi riuscita a staccare dal fondo della classifica, sta lavorando duramente per superare il periodo nero e riuscire a conquistare la tanto agognata prima vittoria della stagione. Alla guida della giovanissima squadra vastese è arrivato Giuseppe Del Fra, esperto tecnico che, per la prima volta nella sua carriera, si trova ad affrontare un campionato femminile [GUARDA L'INTERVISTA].

Con lui in panchina sono arrivati due punti (per le sconfitte al tie break) e le affermazioni per l'under 18, formazione che punta ad un ruolo da protagonista nel campionato di categoria. Così, impegnandosi in lunghe e dure sedute di allenamento in palestra, il capitano Giada Russo e le sue compagne si preparano ad affrontare le prossime sfide confidando di poter ritrovare presto la gioia della vittoria [GUARDA L'INTERVISTA].