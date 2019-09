Il Commissario Tecnico Gian Piero Ventura ha reso note da poco le convocazioni per il prossimo stage della Nazionale Italiana. Tra i convocati c'è per la prima volta il centravanti vastese in forze al Chievo Verona Roberto Inglese. "I convocati si raduneranno nella serata di lunedì 21 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per poi sostenere una doppia seduta di allenamento nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 novembre. Al termine del raduno il Ct Gian Piero Ventura e i calciatori incontreranno i giornalisti presenti".

Per il calciatore vastese (ma pugliese di origine) è un'altra significativa tappa della sua carriera sportiva. Partito dal settore giovanile del Pescara, dopo tanti anni nelle squadre vastesi, si è conquistato la serie A con tanto impegno e una grande determinazione. L'anno scorso il Chievo, che già da tempo ha il suo cartellino, ha scommesso su di lui e mister Maran gli ha concesso uno spazio in campo sempre crescente. Anche in questa stagione Inglese sta dando il suo contributo alla causa gialloblu e ora, nello stage con Ventura, potrà mettersi in luce e dimostrare al commissario tecnico della nazionale che in futuro potrà contare anche su di lui. "Non ci sono parole per descrivere certe emozioni", ha scritto Inglese sul suo profilo facebook in una serata in cui si è riversato su di lui l'affetto di tanti amici e delle tantissime persone che da anni ne seguono le gesta sportive.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Benevento), Marco Sportiello (Atalanta);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Federico Barba (Empoli), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Federico Dimarco (Empoli), Armando Izzo (Genoa), Lorenzo Tonelli (Napoli), Francesco Zampano (Pescara);

Centrocampisti: Danilo Cataldi (Lazio), Roberto Gagliardini (Atalanta), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan);

Attaccanti esterni: Amato Ciciretti (Benevento), Marco D’Alessandro (Atalanta), Luca Garritano (Cesena), Vittorio Parigini (Chievo Verona);

Attaccanti: Gianluca Caprari (Pescara), Roberto Inglese (Chievo Verona), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).