Approvato all'unanimità dei presenti durante la seduta di Consiglio comunale convocata per questa mattina il regolamento per l'istituzione e la disciplina del servizio di volontariato denominato Nonni vigili, così come al terzo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Soddisfatto il sindaco Filippo Marinucci: "Mi auguro di trovare riscontri positivi all'iniziativa anche all'interno della nostra cittadina. Era un atto dovuto alla cittadinanza, sempre nell'ottica di un'amministrazione vicina ai cittadini e viceversa". Come sottolineato dall'assessore al Volontariato e Servizio civile, Carla Zinni, "i nonni vigili potrebbero diventare un valido aiuto alla polizia locale al fine di controllare e monitorare gli attraversamenti dei bambini durante l'entrata e l'uscita dalle scuole. Mi auguro che i nonni della nostra cittadina aderiscano a questa nuova proposta".