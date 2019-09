È stato trasportato in elicottero a Pescara il bambino di 4 anni rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale tra Montenero di Bisaccia e San Salvo. Il bambino era in macchina con la madre, una 31enne di Montenero, che, per cause al vaglio dei carabinieri, probabilmente si è trattato di un guasto meccanico, ha perso il controllo della sua Peugeot.

La vetttura ha urtato contro le protezioni del viadotto sul fiume Trigno prima di terminare la sua corsa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento del bambino in via precauzionale all'ospedale di Pescara. La donna, invece, è stata trasportata a Chieti. Entrambi non sono in gravi condizioni.