Due minuti di sosta alla stazione di Vasto-San Salvo per il TreNo Tour del Movimento 5 Stelle, l'iniziativa organizzata per promuovere il no al referendum costituzionale del 4 dicembre. Per l'occasione, il M5S Vasto, approfittando della presenza sul treno deputato Alessandro Di Battista, ha organizzato un flash mob in stazione. Presente il senatore Gianluca Castaldi: "Alessandro e tutti gli altri - ha spiegato in un video il senatore vastese - in Parlamento, sul treno e nelle piazze stanno lottando in difesa della Costituzione. Invito gli indecisi non ad ascoltare noi, ma a leggere la riforma e farsene una propria idea. Sarà così evidente che questa riforma serve solo a una categoria di persone: ai politici di professione, perché è fatta per blindare le poltrone e il Senato, con poteri enormi che non permetteranno a nuove forze democratiche di governare con mani libere questo Paese".

"Questa riforma - ha scritto Di Battista dal treno - serve a fare soprattutto una cosa: togliere l'ennesimo diritto al popolo (quello di eleggere direttamente tutti i suoi rappresentanti) e trasformarlo nell'ennesimo privilegio per i partiti. Gli stessi partiti responsabili dei disastri degli ultimi 20 anni. Questo è il cuore della riforma".