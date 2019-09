"Grazie per averci rubato il televisore. Avete dimenticato il telecomando. La Radiologia". E' il cartello, vergato col pennarello su un pezzo di cartoncino, affisso su un muro del reparto specializzato negli esami diagnostici dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Nella struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis non è la prima volta in cui si verificano furti. In passato è accaduto in pèiù di una circostanza al Cup, centro unico prenotazioni.

L'ultima vicenda denunciata dal personale attraverso il cartello appeso a una parete denota un problema di sicurezza.