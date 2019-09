È stato aggredito e derubato in pieno giorno in corso Mazzini, a qualche metro dall'incrocio con via Cupello, il pensionato di 75 anni che, a seguito dell'aggressione subita, è stato ricoverato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vasto. Le sue condizioni non sono gravi. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto che stanno indagando sull'episodio, l'anziano, di 75 anni, sarebbe stato avvicinato da un giovane, alto circa un metro e 80, vestito di scuro e col volto travisato da un cappuccio, che l'ha aggredito, colpendolo a pugni, per poi derubarlo del contante che portava con sé, più di 100 eur0. L'uomo è poi fuggito via.

Il pensionato è stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'aggressore.