"RispettaMi" è il titolo scelto dalle docenti Santangelo e Di Iorio del Polo Liceale 'Mattioli' di Vasto per l'appuntamento che ha coinvolto tutti i ragazzi dell'istituto ieri mattina dando il via ad una serie di appuntamenti in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Gli studenti sono stati coinvolti in attività per riflettere sul triste fenomeno del femminicidio, hanno analizzato testi, fatti di cronaca e realizzato anche interessanti video.

Ieri mattina, nell'incontro introdotto dalla dirigente Maria Grazia Angelini, è stata la voce dell'attrice Tiziana Di Tonno a narrare storie che non hanno lasciato di certo indifferenti i ragazzi. Con l'accompagnamento musicale di Tecla Benedetto l'attrice abruzzese ha dato voce a donne vittime di violenza. Con lei c'era anche Antonella De Angelis, direttrice dell'orchestra femminile del Mediterraneo. Entrambe, insieme a Saba Anglana, torneranno a Vasto il 21 e il 23 ottobre per portare in scena "Rosamara: storie di donne migranti". Il primo appuntamento sarà aperto a tutte le scuole del territorio, la seconda giornata sarà riservata a studenti e docenti del Mattioli.

Tiziana Di Tonno e Antonella De Angelis [GUARDA LE INTERVISTE], impegnate da tempo nel diffondere un messaggio di contrasto alla violenza di genere attraverso la loro arte, hanno accolto con piacere l'invito presso il Polo Liceale Mattioli, nella consapevolezza che "queste tematiche vanno affrontate sin dai banchi di scuola, per diffondere un messaggio contro la violenza sulle donne".