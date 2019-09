La Giunta regionale, riunita ieri pomeriggio, ha approvato lo schema di accordo di programma con il Ministero della Salute per gli investimenti in edilizia sanitaria. Lo annunciano gli uffici della Regione Abruzzo, spiegando: "L’investimento complessivo ammonta a 284 milioni euro, di cui circa 102 milioni a carico dello Stato, 5 milioni e 400mila euro finanziati dalla Regione e 174 milioni dai partner privati che saranno coinvolti nei progetti di finanza. Gli interventi inseriti nell’accordo riguardano la costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano (per 84 milioni di euro), Sulmona (17 milioni e mezzo di euro), Lanciano (80 milioni), Vasto (84 milioni). Prevista anche la ristrutturazione del presidio ospedaliero di Penne (per il quale sono stati stanziati 12 milioni e mezzo di euro) e la realizzazione della nuova centrale operativa del 118 (6 milioni e 300mila euro). La Regione ha già garantito la copertura finanziaria delle proprie quote di finanziamento, imputando in bilancio una somma di 8 milioni e 400mila euro. La delibera di Giunta sarà ora inviata ai ministeri competenti (Salute, Economia e Finanze) per la validazione definitiva, dopo la quale potranno essere adottati tutti gli atti di competenza regionale per la costruzione dei nuovi ospedali".

"Questo provvedimento – ha sottolineato l’assessore alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci – segna punto fermo nella nostra azione di riqualificazione della sanità abruzzese, perché ci permetterà di imprimere una svolta decisiva alla qualità della nostra offerta, che passa anche dagli standard alberghieri che possiamo garantire ai nostri cittadini. Abbiamo già sottolineato l’esigenza di investire sul nostro sistema sanitario per avere infrastrutture moderne in grado di accogliere le nuove tecnologie. La giunta regionale ha inoltre stabilito la necessità di intervenire sul polo di alta riabilitazione di Popoli e di confermare e di accelerare l’accordo di programma per l’investimento su Giulianova".

"Si tratta di un passo importante - ha aggiunto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - che ci fa guardare con maggiore fiducia al risultato finale. Inizia ora l’ultima fase di questo complesso iter procedurale, ovvero l’approvazione del progetto da parte dei Ministeri competenti (Salute, Economia e Finanze)". Il primo cittadino ha quindi invitato tutte le forze politiche locali "a fare quadrato intorno ad un obiettivo che è davvero a portata di mano: la costruzione di una struttura nuova, di eccellenza, facilmente raggiungibile, che risponda alle esigenze di un vasto territorio di confine. Sono particolarmente grato – ha concluso Menna - all’assessore Silvio Paolucci, che durante tutto il lungo periodo di commissariamento della Sanità Regionale, ha lavorato alacremente affinché la realizzazione della nuova struttura potesse concretizzarsi".