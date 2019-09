Furto ai danni di un'azienda della zona industriale, la scorsa notte, a San Salvo: presa di mira la Vamet, in via Libero Grassi. I malviventi sono riusciti a rubare un furgone che conteneva componenti delle lavorazioni della ditta specializzata in macchinari industriali, soprattutto per la curvatura del vetro.

Durante la fuga, i malviventi hanno buttato fuori dal mezzo i materiali che si trovavano sul mezzo. Non è il primo furto che si registra sul territorio di San Salvo. Nei giorni scorsi erano state prese di mira altre aziende e attività commerciali.